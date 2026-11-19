Thibaut Courtois veut aider le KRC Genk à franchir un cap. Le gardien a investi dans son ancien club via sa plateforme d'investissement Nxtplay et affiche de grandes ambitions. Pour y parvenir, le Diable Rouge souhaite notamment s'inspirer d'un concurrent belge : le Club de Bruges. L'objectif est de permettre au club limbourgeois de poursuivre son développement et de renforcer sa position dans le football belge.

Thibaut Courtois s'est longuement exprimé sur ses projets professionnels lors de la conférence technologique Web Summit, organisée à Lisbonne. Le Diable Rouge a notamment évoqué son implication au KRC Genk, un club qui compte beaucoup pour lui. Formé chez les Limbourgeois, le portier belge souhaite désormais contribuer au développement de son ancien club.

Le Club de Bruges comme exemple à suivre selon Thibaut Courtois

Dans un entretien accordé au Standaard, Courtois a expliqué ses ambitions pour Genk : "Évidemment, Genk est déjà un club bien géré, mais notre objectif est de continuer à grandir. Quand on voit ce que le Club de Bruges a accompli en Ligue des Champions au cours des huit, neuf ou même dix dernières années, je pense qu'il représente l'exemple à suivre en Belgique. Pour le moment, c'est la référence."

Le gardien admire particulièrement les performances européennes des Blauw en Zwart. Selon lui, Genk doit parvenir à afficher la même régularité. Thibaut Courtois souhaite également voir son club formateur jouer plus régulièrement les premiers rôles en championnat de Belgique.

Thibaut Courtois veut faire franchir un cap avec le KRC Genk

"À Genk, l'accent est évidemment mis sur la formation et le développement des jeunes joueurs. C'est quelque chose que je trouve important. J'y ai moi-même été formé, tout comme Kevin De Bruyne", a souligné Thibaut Courtois. "Mais nous voulons également apporter davantage de régularité dans les performances et lutter chaque saison pour le titre de champion de Belgique."

Le gardien du Real Madrid ne souhaite pas uniquement apporter une contribution financière : "En tant qu'ancien joueur, je veux aider le club de différentes manières avec Nxtplay. Nous pouvons peut-être apporter une valeur ajoutée, notamment dans les domaines du marketing et de la technologie."





Son associé Gonzalo Vila siège désormais au conseil d'administration de Genk. Thibaut Courtois n'occupe quant à lui aucune fonction officielle au sein de la direction du club belge, mais souhaite mettre son expérience, ses connaissances du football de haut niveau et son réseau international au service du développement du club limbourgeois.