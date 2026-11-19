Toujours sans club depuis la fin de son aventure à Zulte Waregem, Benoît Nyssen s'est confié au micro de Sudinfo. L'ancien joueur du RFC Liège est libre de tout contrat depuis le 1er juillet 2026, date de son départ du club flandrien.

En octobre dernier, Benoît Nyssen a d'ailleurs été aperçu en train de s'entraîner avec le RFC Liège. De quoi faire espérer un retour aux supporters liégeois. Mais finalement, cela ne semble pas être à l'ordre du jour pour celui qui a porté les couleurs sang et marine à 95 reprises entre l'été 2021 et l'été 2024.

"J’ai eu quelques propositions en début de mercato estival et plus récemment à l’étranger", a révélé le joueur de 29 ans.

Benoît Nyssen ne veut pas se précipiter

Le joueur a cependant préféré décliner les différentes propositions : "Mais j’ai refusé pour un tas de raisons. Je n’avais aucune envie de sauter sur la première offre venue et faire n’importe quoi en me disant que le train ne repasserait peut-être pas."

"J’ai préféré privilégier la réflexion et le bon sens. Et si je n’ai pas de regret, c’est parce que j’ai l’intime conviction qu’accepter ce qu’on m’a proposé, ce n’était pas la bonne chose à faire", a-t-il conclu.



Après son départ du RFC Liège, Benoît Nyssen a porté à 58 reprises le maillot de Zulte Waregem, où il a notamment eu l'occasion de découvrir la Jupiler Pro League.