Lorsque Vincent Kompany a été hospitalisé, beaucoup ont suggéré que son malaise pouvait être lié à une charge de travail trop importante ou à une consommation excessive de café. L'entraîneur du Bayern Munich a tenu à répondre à ces spéculations.

Vincent Kompany estime qu'il est difficile pour les personnes qui ne le suivent pas au quotidien d'émettre des hypothèses sur les causes de son malaise et de sa méningite virale : "Lorsque des informations sont rapportées sans que les faits soient réellement connus, les gens finissent par parler beaucoup sans vraiment dire grand-chose."

"Quand vous évoquez le café ou mon sommeil, vous ne savez pas combien de cafés je bois ni combien d'heures je dors chaque jour. Ce sont pourtant des éléments importants", a-t-il souligné.

L'entraîneur du Bayern Munich ne souhaite pas accorder trop d'importance aux commentaires sur le sujet : "Je comprends que cela fasse partie du métier, mais dans une situation comme celle-ci, il ne faut pas non plus accorder trop d'importance à ce genre de commentaires."

Vincent Kompany reconnaît qu'il aurait dû se reposer plus tôt

Vincent Kompany est cependant conscient qu'il aurait dû prendre du repos plus tôt : "Je ne veux pas non plus minimiser ce qui s'est passé. Cela a certainement été un choc. Mais c'était la conséquence de ce que j'avais expliqué en conférence de presse avant le match contre Arsenal : j'ai simplement continué à travailler alors qu'à ce moment-là, j'aurais probablement dû prendre le temps de me reposer. Mais il était déjà trop tard."

Lire aussi… "Ma motivation est encore plus élevée" : Vincent Kompany déterminé pour son retour sur le banc du Bayern›

L'important est que l'ancien Diable Rouge se sente désormais beaucoup mieux : "Aujourd'hui, je me sens à nouveau bien. J'ai également traversé une longue période de récupération depuis cet incident. Désormais, il est temps de passer à l'étape suivante."