Strasbourg a officialisé ce jeudi la nomination de Vítor Matos. Il remplace Hugo Oliveira, parti d'un commun accord avec le club et qui restait sur cinq défaites lors des six derniers matchs de Ligue 1.

"Le Racing Club de Strasbourg Alsace officialise la nomination de Vítor Matos au poste d’entraîneur de l’équipe première. Le technicien portugais rejoint Strasbourg en provenance de Swansea City", écrit le club français dans un communiqué.

L'ancien club de Diego Moreira présente ensuite son parcours : "Nommé à la tête de Swansea en novembre 2025, Vítor Matos a repris une équipe qui occupait la 20e place de Championship, avec 17 points après 16 journées."

"Le club gallois a ensuite engrangé 47 points en 30 matches pour terminer la saison à la 11e place. Cette saison, Swansea occupe la 6e place avec 26 points en 15 matches, se distinguant notamment par ses qualités de pressing et d’intensité."

Une expérience aux côtés de Jürgen Klopp

"Passé par la formation au FC Porto, puis adjoint de l’équipe réserve en deuxième division portugaise, Vítor Matos a rejoint Liverpool en octobre 2019, où il a travaillé durant cinq saisons au sein du staff de Jürgen Klopp. En 2024, il a rejoint le Red Bull Salzbourg comme adjoint de Pepijn Lijnders. Il a ensuite pris les rênes du CS Marítimo au Portugal en juin 2025 en tant qu’entraîneur principal, avant de rejoindre Swansea."

Strasbourg conclut son communiqué en lui souhaitant la bienvenue. Vítor Matos a paraphé un contrat jusqu'en juin 2028.



