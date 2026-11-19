Jimmy Coenraets a réalisé une très belle performance aux États-Unis. L'entraîneur de 31 ans de l'Utah Royals a été élu Entraîneur de l'Année en National Women's Soccer League (NWSL), le plus haut niveau du football féminin américain. Une magnifique récompense pour son travail impressionnant au cours des dernières saisons.

Jimmy Coenraets a quitté OHL pour l'Utah Royals en 2024. Ce qui devait initialement être une aventure en tant qu'entraîneur adjoint s'est rapidement transformé en un poste fixe d'entraîneur principal. Le Belge a repris une équipe qui végétait en bas du classement, mais est parvenu à totalement transformer le club.

Coenraets devance de grands noms

La NWSL a officiellement annoncé mercredi soir que Coenraets recevait cette prestigieuse distinction. Le Belge a devancé Juan Carlos Amorós, l'entraîneur de Gotham FC, ainsi que Jonas Eidevall de San Diego Wave.

Sous sa direction, l'Utah Royals a enregistré quatorze victoires et inscrit 44 buts, deux records du club. L'équipe s'est en outre qualifiée pour les play-offs pour la première fois depuis son retour dans la compétition. L'Utah a immédiatement éliminé le San Diego Wave, atteignant ainsi les demi-finales.

D'OHL au sommet américain

Pour les supporters belges, Coenraets n'est pas un inconnu. A la tête d'OHL Women, il a développé pendant plusieurs années un solide projet et est devenu l'un des jeunes entraîneurs les plus appréciés du football féminin belge.



Son départ pour les États-Unis s'est avéré être une excellente décision. En mai, Coenraets avait déjà été élu Entraîneur du Mois, mais il reçoit désormais la plus grande distinction individuelle possible en NWSL.