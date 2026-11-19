Un Diable Rouge garde espoir de retrouver l'équipe nationale : "Je sais que je reviendrai un jour"
Photo: © photonews
Orel Mangala espère un jour retrouver les Diables Rouges. Le milieu défensif affiche en tout cas son ambition.
Dans un entretien accordé à Sudinfo, le natif de Bruxelles a été interrogé à propos de l'équipe nationale. Sa dernière sélection remonte au 17 novembre 2024 face à Israël.
Une période difficile loin des Diables Rouges
"Comment je vis cet éloignement de la sélection ? Cela a évidemment été une période difficile pour moi puisque je n’ai pas vraiment eu de continuité ces deux dernières années", a-t-il déclaré.
Le joueur belge pense cependant qu'il peut encore aspirer à la sélection nationale : "Mais je pense que j’ai encore mes cartes à jouer en sélection. Donc, je reste patient, je suis disponible."
Un retour en sélection toujours espéré
"C’est sûr que j’ai envie de retourner en sélection", a-t-il ajouté. "Le maillot de la Belgique me manque, mais je sais que je reviendrai un jour."
Lire aussi… "Avec lui, pas encore" : Orel Mangala évoque sa relation avec Mark van Bommel›
Une ambition claire pour celui qui continue désormais à travailler : "Maintenant, je continue à travailler de mon côté. J’attends ma chance et j’espère qu’elle arrivera le plus vite possible."
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot