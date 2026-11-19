Orel Mangala espère un jour retrouver les Diables Rouges. Le milieu défensif affiche en tout cas son ambition.

Dans un entretien accordé à Sudinfo, le natif de Bruxelles a été interrogé à propos de l'équipe nationale. Sa dernière sélection remonte au 17 novembre 2024 face à Israël.

Une période difficile loin des Diables Rouges

"Comment je vis cet éloignement de la sélection ? Cela a évidemment été une période difficile pour moi puisque je n’ai pas vraiment eu de continuité ces deux dernières années", a-t-il déclaré.

Le joueur belge pense cependant qu'il peut encore aspirer à la sélection nationale : "Mais je pense que j’ai encore mes cartes à jouer en sélection. Donc, je reste patient, je suis disponible."

Un retour en sélection toujours espéré

"C’est sûr que j’ai envie de retourner en sélection", a-t-il ajouté. "Le maillot de la Belgique me manque, mais je sais que je reviendrai un jour."

Lire aussi… "Avec lui, pas encore" : Orel Mangala évoque sa relation avec Mark van Bommel›

Une ambition claire pour celui qui continue désormais à travailler : "Maintenant, je continue à travailler de mon côté. J’attends ma chance et j’espère qu’elle arrivera le plus vite possible."