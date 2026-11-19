Matthias Pieklak va prochainement vivre une belle expérience à Manchester City. Le gardien belge de 20 ans, qui évolue à Lommel, aura l'occasion de s'entraîner avec l'équipe première du club anglais.

Manchester City n'est pas un terrain inconnu pour Matthias Pieklak. En mai 2025, le gardien belge avait déjà eu l'occasion de s'entraîner pendant deux semaines avec le club anglais. À l'époque, il avait intégré l'Elite Development Squad, l'équipe espoirs de City. Cette fois, il va franchir une nouvelle étape.

Matthias Pieklak va s'entraîner avec l'équipe première

Selon les informations du Belang van Limburg, Matthias Pieklak se rendra à Manchester début décembre pour une semaine. Il aura l'occasion de s'entraîner aux côtés des stars de l'équipe première, notamment Erling Haaland et Jérémy Doku.

Une belle marque de reconnaissance pour le jeune Belge, qui a beaucoup progressé ces dernières saisons à Lommel. Le gardien a également fait ses débuts avec les Espoirs belges et est considéré comme un talent prometteur.

Manchester City garde un œil sur Matthias Pieklak

Cette nouvelle invitation en Angleterre n'est pas totalement surprenante. Lommel fait partie du City Football Group, tout comme Manchester City. Les deux clubs entretiennent donc des liens étroits.



Pour le moment, Matthias Pieklak reste sous contrat avec Lommel jusqu'en juin 2029. Il n'est donc pas question d'un transfert définitif. Cette nouvelle invitation représente néanmoins une étape importante dans sa progression.