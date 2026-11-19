Xander Dierckx dispute actuellement la Coupe du monde U17 avec la Belgique. Le jeune talent de l’Antwerp a ainsi l’occasion de se montrer sur la scène internationale. Dans une interview, il a évoqué les joueurs qu’il admire. Plusieurs noms du football belge sont ressortis.

À l’Antwerp, Dierckx admire surtout deux anciens joueurs emblématiques. Lior Refaelov et Calvin Stengs avaient ainsi impressionné le jeune milieu de terrain à l'époque. Même s’il ne les a jamais rencontrés personnellement, ils ont tous les deux été des exemples pour lui.

Deux anciens joueurs de l’Antwerp comme modèles

"J’ai toujours aimé regarder jouer Lior Refaelov. C’est un profil très différent du mien, mais j’étais fan de lui, tout comme de Calvin Stengs. C’étaient deux artistes sur le terrain", raconte Xander Dierckx à Het Nieuwsblad.

"C’est dommage de ne les avoir jamais rencontrés. Aujourd’hui, les joueurs de l’équipe première et ceux de la réserve se croisent régulièrement dans les couloirs du Bosuil. Avant, les deux groupes étaient beaucoup plus séparés", explique-t-il.

Kevin De Bruyne, un exemple absolu

Dierckx a également une idole chez les Diables Rouges : Kevin De Bruyne. "Pour moi, c’est le meilleur Diable Rouge de tous les temps. Il l’a encore prouvé dimanche contre l’Italie", déclare-t-il avec beaucoup d’admiration.



La prestation de De Bruyne contre l’Italie a clairement impressionné le talent de l’Antwerp. "Si je l’ai regardé avec de grands yeux ? Oui, quand même. Le calme qu’il dégage avec le ballon est phénoménal. C’est beau de voir à quel point toute l’équipe compte sur lui."