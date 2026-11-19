Diego Moreira est devenu en peu de temps un joueur important de l’AC Milan. Le Diable Rouge impressionne en Italie, mais son arrivée au sein du club italien cache une histoire étonnante. Le propriétaire de l'AC Milan lui-même se serait même personnellement impliqué dans le dossier.

Selon le Corriere dello Sport, c’est Gerry Cardinale lui-même qui a insisté pour faire venir Diego Moreira à Milan. Le propriétaire voulait absolument recruter l’ailier belge, malgré son prix élevé. L'AC Milan a versé pas moins de 51 millions d’euros à Strasbourg, auxquels pourraient s’ajouter 14 millions d’euros de bonus.

Gerry Cardinale est fan de Diego Moreira

Cardinale aurait donc finalisé l’opération de sa propre initiative, selon le journal italien. L’Américain veut refaire de Milan une grande puissance européenne et est prêt à investir massivement pour y parvenir. Moreira correspondait parfaitement à ce projet.

Cette confiance semble déjà porter ses fruits. Moreira a impressionné face à la Lazio et à l’Inter, et s’est également distingué avec les Diables Rouges. Sa vitesse, sa technique et sa créativité offensive font de lui un atout important pour le club italien.

Moreira impressionne aussi dans le vestiaire

Mais selon le média italien, Moreira n’est pas seulement une réussite sur le terrain. En coulisses aussi, le Belge apporte une dynamique positive. Au centre d’entraînement de Milan, il est décrit comme particulièrement énergique, drôle et enthousiaste. Il contribuerait régulièrement à la bonne ambiance au sein du groupe - ce qui est également le cas en sélection.



Le journal souligne toutefois que Moreira fait preuve d’un grand professionnalisme dès qu’il faut travailler. Le Diable Rouge parvient donc à combiner son caractère joueur avec une solide éthique de travail. Pour Cardinale, c’est exactement le type de joueur espéré. Son investissement très coûteux semble donc, pour l’instant, parfaitement rentable.