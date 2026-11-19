Vincent Kompany a bien repris ses fonctions médiatiques ce jeudi. L'entraîneur du Bayern est apparu en conférence de presse avec une attelle au bras gauche. Il a dans un premier temps pris la parole pour revenir sur son absence. Il a évoqué les résultats rassurants de ses examens médicaux et remercié toutes les personnes qui l'ont soutenu. L'ancien Diable s'est également confié sur les enseignements qu'il tire de cette période de repos forcé.

Avant toute chose, Vincent Kompany a tenu à exprimer sa reconnaissance pour le soutien qu'il a reçu : "Tout d’abord, j’ai évidemment été très reconnaissant pour tout le soutien que j’ai reçu. Cela a été une expérience très intense et quelque chose de totalement nouveau pour moi."

Vincent Kompany a pu compter sur un énorme soutien

"Avec le recul, je dois dire que tout s’est parfaitement déroulé", a souligné le coach de 40 ans. "J’ai immédiatement été soutenu, non seulement par de nombreuses personnes au sein du club, mais aussi par les médecins et toutes les personnes impliquées. Tout s’est exceptionnellement bien passé et j’en suis très reconnaissant. Ensuite, on essaie de retrouver son calme le plus rapidement possible et de ne pas trop penser à ce qui pourrait arriver. On aborde simplement la situation comme une blessure classique : on attend les résultats des examens."

"Tous les examens que j’ai passés par la suite ont donné des résultats très rassurants. Je dois même dire que je suis en excellente santé, tant j’ai subi de tests ! Nous avons presque cherché à découvrir un problème, mais heureusement, il n’y avait rien de suffisamment grave pour entraîner d’autres complications."

Une absence riche en enseignements

Vincent Kompany est également ravi de la façon dont son staff a géré la situation au Bayern Munich en son absence : "Pendant cette période de repos, on essaie aussi d’en tirer des enseignements. J’ai trouvé intéressant d’observer l’équipe sous un autre angle, de voir comment mon staff et mes collègues travaillent et comment ils gèrent ce genre de situation. C’était une expérience enrichissante."

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L'entraîneur du Bayern Munich est désormais ravi de retrouver le banc de son équipe : "Évidemment, avec mon épaule, je ne pouvais plus faire grand-chose. Mais aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre. Je me sens très bien et je suis vraiment heureux d’être de retour auprès de l’équipe."