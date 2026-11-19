Vincent Kompany a pu se poser et prendre le temps de réfléchir durant son absence. Une occasion de prendre du recul qu'il considère comme particulièrement intéressante. L'entraîneur du Bayern Munich s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse ce jeudi.

Victime d'un malaise le 23 octobre dernier, Vincent Kompany a dû se reposer pendant près d'un mois après avoir souffert d'une méningite. Désormais remis sur pied, même s'il porte encore une attelle à l'épaule gauche, l'entraîneur du Bayern Munich est ravi de reprendre le travail.

Vincent Kompany a profité de son absence pour réfléchir

Durant son absence, il a pu prendre du recul et réfléchir à l'organisation de son équipe : "C'était l'occasion de prendre un peu de recul sur l'organisation et de réfléchir aux éléments importants que nous devons absolument conserver à l'avenir, mais aussi à ceux qui peuvent continuer à fonctionner ou être gérés différemment, même lorsque je ne suis pas là."

L'ancien Diable Rouge voit cette période comme une occasion rare dans la carrière d'un entraîneur : "Je trouve cela extrêmement intéressant. En tant qu'entraîneur, on n'a jamais vraiment l'occasion de repartir de zéro, de prendre un nouveau départ dans sa carrière au sein d'un même club. Habituellement, si vous souhaitez faire cela, vous devez partir ailleurs."

"Dans mon cas, c'est un luxe dont je bénéficie aujourd'hui. J'ai eu du temps, mais cette période n'a certainement pas été improductive", a-t-il poursuivi.

De nouvelles idées

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Vincent Kompany a profité de cette période pour réfléchir à de nouvelles idées : "Pendant cette absence, j'ai également pu développer de nouvelles idées pour apporter de petites améliorations. Il ne s'agit pas nécessairement de tout changer, mais simplement d'apporter ces quelques pourcents supplémentaires qui peuvent faire la différence. Tout n'a donc pas été négatif."