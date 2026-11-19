Amadou Onana a prolongé son contrat avec Aston Villa ce mercredi. Une nouvelle qui ravit évidemment le joueur, qui a décidé de s'exprimer à ce sujet via un message publié sur son compte Instagram.

Le Diable Rouge est actuellement toujours en rééducation après sa rupture du ligament croisé subie lors de la Coupe du monde 2026. Ce n'est pas pour autant qu'Aston Villa ne veut pas lui faire confiance pour la suite, comme en témoigne cette prolongation jusqu'en 2031.

Les mots d'Amadou Onana

De quoi ravir le joueur, qui se montre ému : "Vous n’imaginez pas à quel point ça compte pour moi (ndlr : il ajoute un emoji souriant aux yeux remplis de larmes pour montrer son émotion). Merci à toutes les personnes d’Aston Villa de croire autant en moi."

"Je mettrai un point d’honneur à travailler très dur pour revenir encore plus fort et rendre au club la confiance qu’il m’accorde", a-t-il ajouté.



Le milieu de terrain a ensuite signé le message : "Avec tout mon amour et ma joie, Ama."

De son côté, Aston Villa a déclaré qu'il "reste un pion important de l’équipe d’Unai Emery". Le club met notamment en avant qu'il "a joué un rôle important dans la plupart des soirées européennes les plus mémorables du club".