Jour-J pour les Espoirs belges à la Coupe du Monde U17 ! Pour leur entrée en lice, les troupes de Sven Vermant ont pris un peu de retard à l'allumage, mais ont finalement dominé le Vietnam (3-2).

Pour les joueurs belges sélectionnés, il s'agissait du déplacement le plus important de leur jeune carrière : au Doha Sports City de la capitale qatarie, les U17 belges ont donné le coup d'envoi de leur Coupe du Monde avec un premier match contre le Vietnam.

Nos jeunes espoirs n'ont pas vraiment eu le temps de réaliser : après à peine quatre minutes, le Vietnam prenait les devants grâce à une inspiration sublime de Lê Sỹ Bách en aile de pigeon au premier poteau sur corner (4e, 0-1).

INCREDIBLE GOAL 🇻🇳 Vietnam's right-winger Lê Sỹ Bách takes the lead against 🇧🇪 Belgium at the U17 World Championship in 🇶🇦 Qatar. Lê Sỹ Bách Nationality 🇻🇳 Vietnam Age 🧑 17 Height 🧍 1.65m Position📍 Winger Foot 🦶 Right Team 👨‍👨‍👦 PVF Football Academy https://t.co/nDEkdNzUov — Vez 🔍 Scouting (@VezScouting) November 20, 2026

Un troisième quart d'heure décisif

Dos au mur, nos jeunes compatriotes ont logiquement poussé tout au long de la première mi-temps. Ils en ont finalement été récompensés à cinq minutes du repos, quand Tinus Moorthamer (Genk) a égalisé (40e, 1-1).

Le tournant de la rencontre. Car dans la foulée, la Belgique a complètement inversé la situation, Kiyan Achahbar (autre jeune talent de Genk) se chargeant de faire 2-1 sur un assist de Xander Dierckx.





Un duel pour la première place se profile contre le Mali

Malgré ce changement de physionomie, nos U17 ont continué à prendre l'initiative en deuxième mi-temps. D'abord buteur, Achahbar s'est mué en passeur sur le but du break signé Anthony Philips (Courtrai).

Malgré la réduction du score vietnamienne en fin de match, les jeunes Belges l'ont finalement emporté 3-2 pour lancer leur Coupe du Monde avec trois points au compteur. Dans l'autre match du groupe G, le Mali, notre prochain adversaire, mène actuellement 3-0 contre la Nouvelle-Zélande.