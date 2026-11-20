Le PSV Eindhoven insiste pour Kevin De Bruyne. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Nicolò Schira, le club néerlandais prépare une nouvelle offre à Naples pour tenter de recruter le Diable Rouge dès le mercato de janvier.

Kevin De Bruyne serait la priorité du PSV Eindhoven pour le mercato hivernal. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, le milieu de terrain belge aurait déjà fait savoir qu’il souhaitait rejoindre le club néerlandais.

Le PSV envisagerait de lui proposer un contrat de deux saisons et espère convaincre Naples dans les prochains jours en revoyant son offre à la hausse.

Reste à convaincre Naples

Arrivé libre à Naples l’an dernier après son départ de Manchester City, De Bruyne ne serait plus satisfait du style de jeu de son équipe. Sa famille souhaiterait également se rapprocher de la Belgique.

Le PSV Eindhoven voit en Kevin De Bruyne un renfort de premier choix pour la seconde moitié de la saison. Le club néerlandais compte sur l’expérience du meneur de jeu belge au plus haut niveau pour nourrir ses ambitions.

Un nouveau défi pour le Diable Rouge

Pour De Bruyne, un transfert au PSV serait l’occasion de découvrir un championnat dans lequel il n’a encore jamais évolué. Reste à savoir si Naples acceptera de le laisser partir dès janvier.



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À ce stade, aucun accord n’a été trouvé. Le PSV devra soumettre une nouvelle offre pour tenter de convaincre le club italien, qui comptait initialement au moins le conserver jusqu'en fin de saison.