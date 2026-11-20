Anderlecht s'intéresserait à Jaedon Donkor, jeune joueur anglais évoluant à Heart of Midlothian, le club de Wouter Vrancken. L'ailier de 17 ans des U18 de Hearts impressionne en Écosse et, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Rudy Galetti, il suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs.

Les Mauves ne sont en effet pas les seuls à suivre le jeune joueur. Chelsea, Newcastle United et le Red Bull Salzbourg seraient également très intéressés.

Selon Galetti, un transfert semble de plus en plus probable dans les mois à venir, Jaedon Donkor espérant passer un cap plutôt que de percer en équipe A en D1 écossaise.

Une évolution remarquée à Hearts

Donkor a parfaitement entamé la saison en équipes de jeunes. L'ailier anglais a déjà inscrit cinq buts avec les U18 de Hearts, dont un triplé contre Kelty Hearts. Ses performances font que son nom revient de plus en plus souvent chez les recruteurs étrangers.

🚨👀 EXCL | Chelsea, Newcastle, Salzburg and Anderlecht are seriously interested in Jaedon Donkor. The 17yo Hearts U18 winger is attracting growing attention after an explosive start to the season, scoring 5 goals, including a hat-trick against Kelty Hearts: a move is likely. https://t.co/52MlhQ6hg2



— Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 19, 2026

Le jeune joueur n'est d'ailleurs pas un inconnu des grandes académies anglaises. Il est passé par les centres de formation d'Arsenal et de Manchester United, avant de choisir Hearts à l'été 2025 dans l'optique d'une progression vers l'équipe première - qu'il pourrait bien... ne même pas représenter.

Le RSC Anderlecht devra cependant se montrer très convaincant pour coiffer au poteau la concurrence, et notamment offrir des perspectives d'évolution en équipe A - ce qui risque d'être compliqué au vu du système de progression via le RSCA Futures que privilégie le club bruxellois.