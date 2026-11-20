Pour son retour sur le banc du Bayern Munich, Vincent Kompany a dû composer avec la sortie sur blessure d'Harry Kane. L'Anglais n'a pas pu poursuivre après un duel malheureux.

Le match de Kane s'est terminé après seulement vingt minutes. L'attaquant a reçu un coup à la cheville gauche et est resté au sol, visiblement souffrant. Il a tenté de continuer quelques instants, mais a finalement dû reconnaître qu'il ne pouvait pas poursuivre la rencontre.

Kompany doit directement s'adapter

Kane s'est blessé lors d'un duel avec le défenseur de Cologne Joël Schmied. Kompany a décidé de ne prendre aucun risque supplémentaire et a fait sortir sa star. Tom Bischof l'a remplacé.

Ce changement a nécessité une importante réorganisation pour le Bayern Munich. Avec Kane, ce n'est pas seulement l'avant-centre titulaire qui a quitté le terrain, mais aussi l'une des principales armes offensives de Kompany. Le jeune Lennart Karl a été repositionné à la pointe de l'attaque.

Grande incertitude autour de Kane

Pour Kompany, cette blessure tombe particulièrement mal. Le Bayern aborde une période chargée, avec plusieurs matches importants au programme. Une absence prolongée de sa machine à buts anglaise constituerait donc un sérieux coup dur.



La gravité exacte de la blessure reste pour l'instant inconnue. Des examens complémentaires devront déterminer s'il s'agit d'une blessure sérieuse. Au Bayern, on espère évidemment que son remplacement était avant tout une mesure de précaution et que son meilleur buteur sera rapidement à nouveau disponible.