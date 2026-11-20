Thibaut Courtois devrait rester au Real Madrid la saison prochaine. Alors que son contrat arrivait à échéance en juin 2027, le gardien des Diables Rouges a signé une prolongation d’un an avec les Merengues. L’annonce officielle est attendue très prochainement.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, soit jusqu’en fin de saison, Thibaut Courtois discutait depuis plusieurs semaines d’une prolongation au Real Madrid.

N’ayant jamais vraiment eu de doute à ce sujet, le portier belge devait toutefois se plier à la politique des Merengues : les joueurs de plus de 30 ans ne peuvent jamais avoir plus de deux ans de contrat.

La Maison Blanche avait toutefois initialement fait une entorse à son règlement concernant Thibaut Courtois, puisque sa dernière prolongation lui avait permis d’être lié au club madrilène pour encore trois saisons.

Thibaut Courtois prolonge d’un an au Real Madrid

Ce n’est pas le cas cette fois-ci : selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, confirmées par nos confrères de Het Nieuwsblad, Thibaut Courtois a bien paraphé son nouvel engagement dans la capitale espagnole.

Celui-ci sera donc valable jusqu’au 30 juin 2028, ce qui devrait a priori assurer au Diable Rouge de pouvoir encore défendre les perches des Merengues la saison prochaine.



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🤍🔐 Arda Güler, Tchouameni and… Thibaut Courtois 2028, up next. Real Madrid plans are clear. 🇧🇪🔜 https://t.co/iTOB6BikPs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2026