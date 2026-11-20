Le Standard comptera cinq absents pour son déplacement à Lommel, dont Andi Zeqiri. Vincent Euvrard pourra en revanche compter sur les retours de Bernard Nguene et de Dimitri Lavalée. Noah Sy et Laurens Goemaere pourraient, quant à eux, intégrer le groupe.

Deux jours avant le déplacement du Standard à Lommel, Vincent Euvrard s’est présenté en conférence de presse pour cette reprise après la trêve internationale. Comme à son habitude, le mentor liégeois a débuté par un point sur l’infirmerie.

"Josué Homawoo a retrouvé le terrain, mais pas encore avec le groupe", a commencé Vincent Euvrard. "C’est positif et il va rester parmi nous, mais il travaille principalement individuellement pour quelque temps. Il rejoindra le groupe pendant le stage hivernal en Espagne."

Marlon Fossey, qui sera opéré lundi, figure également parmi les absents. Casper Nielsen a partiellement repris avec le groupe, mais sera trop juste pour le déplacement à Lommel. C’est aussi le cas de Mohamed El Hankouri.

Andi Zeqiri également absent

Vincent Euvrard devra aussi se passer d’Andi Zeqiri, son cinquième absent. "Il sera absent dix jours, voire deux semaines. Il a ressenti une douleur à l’adducteur pendant le match amical à Mönchengladbach. L’échographie n’a rien montré, mais il a continué à avoir des douleurs cette semaine. On a programmé une IRM qui a révélé une petite blessure qu’on ne voyait pas à l’échographie."



Du côté des bonnes nouvelles, Bernard Nguene et Dimitri Lavalée sont à nouveau disponibles. Tobias Mohr est également opérationnel, tout comme les internationaux rentrés mercredi. Pour compléter son groupe en l’absence de Marlon Fossey, Vincent Euvrard pourrait faire appel à Laurens Goemaere ou à Noah Sy.