À deux jours du déplacement du Standard à Lommel, Vincent Euvrard doit trouver un remplaçant à Marlon Fossey, son capitaine américain, dont la saison est déjà terminée. Deux options se dégagent, et l’une d’elles semble tenir la corde.

C’est un sérieux coup dur qu’a subi le Standard pendant la trêve internationale : le capitaine américain Marlon Fossey souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et d’une entorse du ligament interne du genou droit. L’arrière droit de 28 ans ne jouera donc plus d’ici à la fin de la saison. Et puisqu’il arrive en fin de contrat et n’a pas souhaité prolonger, Fossey a très probablement déjà disputé son dernier match avec les Rouches.

Une bien triste histoire sur laquelle le Standard n’a toutefois pas le temps de s’attarder. Les Rouches doivent impérativement reprendre du bon pied dimanche à Lommel pour ne pas se faire distancer davantage dans la course au top 5.

Mais une question se pose tout de même en bord de Meuse : qui va remplacer Marlon Fossey jusqu’en mai ? Un joueur déjà présent dans le noyau ou une solution de dépannage en attendant de recruter un nouvel arrière droit lors du mercato hivernal ?

Le Standard semble plutôt se diriger vers une solution interne. Dans le noyau, un seul joueur semble avoir le profil pour occuper durablement ce poste de latéral droit : Henry Lawrence. Le Rouche le plus régulier la saison dernière a été la grande victime du passage à une défense à quatre décidé par Vincent Euvrard.

En pole position, l’Anglais de 25 ans a été choisi par le club pour préfacer ce déplacement à Lommel en conférence de presse ce vendredi. Un indice, peut-être, sur les intentions de Vincent Euvrard.





Lawrence n’est toutefois pas la seule option. Pendant la trêve internationale, Laurens Goemaere, milieu défensif de formation qui n’a pas encore joué en équipe première cette saison, a également été testé au poste de latéral droit. L’ancien joueur du Club NXT pourrait donc offrir une option supplémentaire à Vincent Euvrard, mais Lawrence reste le favori pour débuter à Lommel. Les Rouches devront, quoi qu’il en soit, renforcer leurs couloirs défensifs durant l’hiver.