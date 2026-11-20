Trois quarts d'heure avant la D1A, la D1B a repris ses droits avec deux matchs pour lancer la onzième journée. On retiendra notamment le partage de Virton contre le Club NXT.

Virton restait sur deux matchs convaincants avant la trêve : après sa victoire 1-2 à Eupen, l'Excel ne s'était avoué vaincu que dans le temps additionnel face au Beerschot, leader et grand favori au titre.

Les Gaumais n'en étaient pas moins en besoin de points après trois défaites (tout de même) sur les quatre derniers matchs. Une statistique que présentait également son adversaire du soir, le Club NXT.

Face aux jeunes Brugeois, tout a bien commencé, puisque Virton a hérité d'un penalty après dix minutes, essai transformé victorieusement par Ihab Goudani El Baraka en fin de premier quart d'heure (13e, 0-1).

Virton joue à se faire peur

Piqué au vif, Bruges a pris les choses en main et en a été récompensé peu de temps avant la mi-temps, sous la forme de l'égalisation signée Naïm Amengai (37e, 1-1). Ce dernier a même complètement retourné la situation en deuxième mi-temps en inscrivant un doublé (57e, 2-1).

Virton n'aura été mené que quelques minutes, le temps nécessaire à Jean-Claude Ntenda pour égaliser (65e, 2-2). Tous les ingrédients étaient là pour vivre une dernière demi-heure sur le fil.





De fait, la fin de match s'est déroulée d'un rectangle à l'autre. Mais malgré quelques situations de rupture, dont une phase litigieuse dans le rectangle de l'Excel, le score est resté en l'état. Virton reste donc à la septième place, à deux points du top 5...pour l'heure.

Alexandre Stanic fait la différence pour le Lierse

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Lierse s'est imposé 1-0 contre Lokeren. Tout s'est joué dans le troisième quart d'heure : après avoir infirmé une carte rouge initialement brandie à un Lierrois, le VAR a accordé un penalty aux locaux juste avant la pause, l'ancien Carolo Alexandre Stanic s'en est chargé pour mener les siens à la dixième place, trois points derrière leur adversaire du soir.