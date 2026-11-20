David Hubert vers la Bundesliga ? L'entraîneur de l'Union réagit !

368

David Hubert connaît un franc succès à la tête de l'Union Saint-Gilloise, et cela ne passe pas inaperçu à l'étranger. Comme Karel Geraerts par le passé, son nom est désormais cité du côté de l'Allemagne.