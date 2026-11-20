Quelques jours après avoir quitté Zulte Waregem durant la trêve internationale, Michael Beale a tenu à remercier les supporters de l’Essevee sur Instagram. L’ancien adjoint de Steven Gerrard y revient avec émotion sur son passage au club.

Michael Beale a claqué la porte de Zulte Waregem pendant la trêve internationale. Quelques jours après l’annonce de son départ, l’entraîneur britannique de 46 ans a pris la parole sur Instagram pour remercier les supporters de l’Essevee.

"Dès le premier jour, votre passion et votre fidélité ont été remarquables, et cela a rendu mon expérience d’entraîneur au sein de ce club vraiment exceptionnelle", a écrit l’ancien adjoint de Steven Gerrard à Aston Villa.

"Je n’oublierai jamais votre accueil chaleureux, et ces derniers jours, j’ai été profondément touché par tous les messages et les mots gentils que j’ai reçus. Cette communauté est devenue comme une seconde famille pour moi", a poursuivi Michael Beale.

Les adieux de Michael Beale à Zulte Waregem

L’ancien entraîneur de l’Essevee a également salué les habitants qui lui ont permis de se sentir chez lui. "À tous ceux que j’ai rencontrés dans les commerces, les cafés, les parcs, les restaurants et les bistrots du quartier : merci. Nombre d’entre vous sont devenus de véritables amis et vous m’avez fait me sentir pleinement intégré."

Beale a conclu en adressant un mot à ses anciens joueurs et au personnel du club. "Je tiens également à exprimer ma gratitude aux joueurs et au personnel pour leur travail acharné, leur dévouement et les merveilleux souvenirs que nous avons créés ensemble. Ce fut un plaisir de travailler avec vous et je vous souhaite beaucoup de succès pour l’avenir."





Quatorzième du championnat, Zulte Waregem sera dirigé par Steve Colpaert samedi soir face à l’Antwerp. Le résultat de cette rencontre pourrait peser sur la suite de l’intérim, face à un Great Old lui aussi en quête de rebond.