Actionnaire américain du Sporting de Charleroi depuis bientôt trois ans, David Helmer ne décolère pas après les incidents survenus à Mons en Coupe de Belgique et les sanctions infligées au club carolo. Dans un entretien accordé à nos confrères du groupe IPM, il fustige "un petit groupe d’hommes égoïstes qui se comportent comme des gamins" et les accuse de tirer vers le bas une ville entière.

Actionnaire américain du Sporting de Charleroi depuis bientôt trois ans, David Helmer n’a pas l’habitude de s’exprimer longuement dans la presse. Il s’est toutefois confié à nos confrères du groupe IPM, revenant notamment sur les récentes sanctions infligées au club carolo et à ses supporters.

Après les incidents à Mons, le sursis dont bénéficiait le Sporting pour trois matchs à domicile à huis clos a été révoqué. À cela s’ajoutent un match en déplacement sans ses supporters et une amende de 10 000 €. Le club a fait appel.

"La première fois que j’ai dit à un ami bruxellois que je pensais investir à Charleroi, il m’a répondu : ‘N’y va pas tout seul. C’est dangereux.’ Cette ville fière n’est pas comme ça. Mais qui entretient ce vieux cliché ? Un petit groupe d’hommes égoïstes qui se comportent comme des gamins", a lâché David Helmer.

David Helmer ne décolère pas à Charleroi

Toujours furieux après ces incidents, l’actionnaire du club zébré a directement interpellé leurs auteurs. "Pendant que ces efforts sont réalisés pour aider la ville à progresser et à changer le regard qu’elle porte sur elle-même, quelques personnes ne se soucient pas du club. Vous ne pensez qu’à vous-mêmes, tout en tirant vers le bas une ville entière. Lancer des fumigènes sur des gens, ce n’est pas de la passion. C’est de la bêtise."

Le préjudice pour le Sporting de Charleroi est estimé à un million d’euros. L’actionnaire américain pointe clairement du doigt certains supporters. "Quand les gens lisent dans le journal que le club va bien, puis découvrent dans l’article suivant que nous sommes aussi au tribunal pour nous défendre, vous abîmez le club auquel vous prétendez tenir. En réalité, vous ne pensez qu’à vous. Vous ne méritez pas de faire partie de ce que nous construisons ensemble. Honte à vous !"





Avant un appel à ceux qui savent ce qui s'est passé au Tondreau. "Il y a des gens qui savent qui a fait ça à Mons. Je ne comprends pas pourquoi ils se taisent. S’ils tiennent vraiment au club et à leur propre intégrité, qu’ils parlent", a conclu David Helmer.