Le Cercle de Bruges a créé la surprise en s'offrant Westerlo pour ouvrir cette douzième journée de championnat. Les Groen en Zwart commencent à prendre confiance après leur début de saison très difficile.

Westerlo avait beau rester sur une défaite 1-5 contre Charleroi, les Campinois n'en avaient pas moins enchaîné cinq victoires de rang auparavant. Mais en face, le Cercle allait déjà un peu mieux que sa seizième place ne le laissait penser. Après avoir mené contre Anderlecht et l'Union, les Brugeois avaient même enchaîné deux victoires de rang avant la trêve.

Sur le terrain, la première mi-temps est assez équilibrée. Les deux équipes ne calculent pas et vont volontiers au pressing, mais l'intensité et l'envie de récupérer le ballon prennent le pas sur la qualité.

La première véritable occasion survient après 38 minutes pour Westerlo, sur un ballon très dangereux dans le box que Cisse Sandra ne parvient pas à reprendre. La réponse brugeoise survient dans la foulée, sur une tête dangereuse mais non cadrée de Steve Ngoura ; 0-0 au repos.

Le Cercle avec plus d'envie dans le deuxième acte

La deuxième mi-temps s'est avérée plus mouvementée, avec une frappe de Gary Magnée sur le poteau pour relancer les débats. Plus en difficulté, Westerlo a vu Fabio Ferraro quitter le terrain en larmes après être mal retombé à la suite d'un duel.

Moins de cinq minutes plus tard, Steve Ngoura se faisait faucher par Amando Lapage dans le rectangle. L'attaquant français a voulu se faire justice lui-même du point de penalty, mais a vu Andreas Jungdal détourner son envoi.





Ngoura s'y reprend à deux fois

Le gardien danois a ensuite à nouveau sauvé Westerlo avec d'autres arrets de très haut vol. Mais le Cercle a fini par concrétiser sa domination à 20 minutes de la fin. Héros campinois, Jungdal est cette fois impliqué bien malgré lui avec une erreur à la relance dont a profité Magnée pour servir Ngoura, qui s'offrait sa revanche (71e, 1-0).

Le buteur brugeois a ensuite failli faire le break en contre, mais a placé son ballon à côté. Sans conséquence pour le Cercle, qui a conservé son but d'avance jusqu'au bout pour s'imposer 1-0 et remonter à la onzième place. Deux points plus haut, Westerlo traîne désormais la patte avec ce bilan d'un point sur douze.