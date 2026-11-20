Invité du podcast serbe SS Calcio, Strahinja Pavlovic a livré plusieurs anecdotes sur son passage à l’AC Milan. Le défenseur serbe est revenu sans détour sur son expérience sous les ordres de Sergio Conceição et de Massimiliano Allegri, et a aussi évoqué Romelu Lukaku. C’est surtout le portrait qu’il dresse de l’entraîneur portugais qui retient l’attention.

À l’AC Milan, Sérgio Conceição imposait une discipline stricte à ses joueurs, à en croire Strahinja Pavlovic, invité du podcast SS Calcio. "C’est un bon gars, je l’apprécie, mais il avait des méthodes dures, presque hitlériennes", a raconté le défenseur serbe. Parmi les mesures dont il se souvient, il y a l’interdiction du Nutella. "Il l’a supprimé et, depuis, c’est interdit."

Des "espions" pour surveiller les joueurs

À l’entraînement, le port des protège-tibias était obligatoire, qu’il gèle ou qu’il fasse 35 degrés. Les consignes s’étendaient aussi aux sorties. Selon Pavlovic, plusieurs joueurs étaient restés à un concert jusqu’à 23 heures, trois jours avant un match. Aucun d’entre eux n’a joué la rencontre suivante.

"Il avait des assistants, ou des espions, qui lui rapportaient ce genre de choses", a expliqué le Serbe. Dès sa première réunion avec le groupe, Conceição aurait donné le ton en faisant attendre ses joueurs quarante minutes alors qu’il se trouvait dans son bureau. "Il voulait que chacun comprenne qui était le patron. Il l’a fait délibérément."

Allegri l’a fait progresser, Lukaku l’a mis à l’épreuve

Pavlovic tient un tout autre discours au sujet de Massimiliano Allegri. "C’est sous sa direction que j’ai le plus progressé depuis mon arrivée en Italie", a-t-il confié. Rapide et puissant, le défenseur reconnaît avoir longtemps accusé un retard sur le plan tactique. "Cet aspect a toujours été une faiblesse chez moi. C’est au Partizan que j’ai appris les bases. En Italie, les joueurs commencent à comprendre ce genre de choses beaucoup plus jeunes."

Interrogé sur l’adversaire qui lui avait posé le plus de problèmes sur le plan physique, le défenseur n’a pas hésité. "C’était sans aucun doute Lukaku." Marcus Thuram l’a également impressionné, tandis que Lautaro Martínez exige, selon lui, une vigilance de tous les instants. "Dans la surface, il faut être extrêmement prudent. Si vous lui laissez de l’espace, il marque."





Pavlovic a enfin salué son coéquipier Diego Moreira, avec qui il plaisante régulièrement à l’idée de disputer un jour une saison au Partizan Belgrade. "C’est une personne fantastique et particulièrement intelligente", a-t-il confié. "Il y a une ambiance formidable dans notre groupe. C’est vraiment un plaisir de jouer à Milan."