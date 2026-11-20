Igor De Camargo a récemment été promu au KRC Genk, mais il doit pour l'instant encore combiner deux fonctions. L'ancien attaquant a été nommé adjoint de Timmy Simons en équipe première, mais il sera tout de même de nouveau sur le banc de Jong Genk dimanche. Une mission particulièrement difficile l'attend immédiatement.

Les espoirs limbourgeois se déplacent dimanche à 16 heures chez le Beerschot, leader de la Challenger Pro League. La rencontre ne sera pas simple pour De Camargo, qui devra se passer de plusieurs joueurs. De plus, on ne sait toujours pas clairement qui reprendra définitivement sa fonction.

Cinq joueurs absents à Jong Genk

Selon Het Belang van Limburg, De Camargo reste provisoirement responsable des espoirs tant qu'aucun successeur n'a été trouvé. Face au Beerschot, il devra composer sans Jelle Driessen, Elie Mbavu, Assil Saidi, Tinus Moorthamer et Kiyan Achahbar.

Ils se trouvent actuellement au Qatar pour la Coupe du monde des moins de 17 ans. Pour Jong Genk, c'est un fameux coup dur face au favori au titre.

Du renfort en provenance du noyau A ?

Jong Genk pourrait en outre recevoir des renforts supplémentaires en provenance de l'équipe première. Le Racing affronte La Louvière samedi soir, ce qui pourrait permettre aux joueurs restés sur le banc chez Timmy Simons de rejoindre les espoirs dimanche, comme cela a déjà été le cas.



Contre Dender, des joueurs comme Christiaan Ravych, Milan Roganovic, Adrián Palacios, Yaimar Medina, Ibrahima Bangoura, Nikolas Sattlberger et August De Wannemacker avaient par exemple intégré le onze des U23 contre Dender.