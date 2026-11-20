Thibaut Courtois prolonge son aventure au Real Madrid. Le gardien belge a officiellement prolongé son contrat avec le géant espagnol jusqu'au 30 juin 2028.

Ce vendredi, le Real Madrid a officiellement annoncé la nouvelle via ses propres canaux. "Le club et Thibaut Courtois sont parvenus à un accord pour la prolongation du contrat de notre joueur, qui restera lié jusqu'au 30 juin 2028", peut-on lire dans le communiqué.

Courtois évolue au Real Madrid depuis l'été 2018 et y est devenu l'un des joueurs les plus importants. D'où les questions quant à sa fin de contrat prochaine. Grâce à son nouvel accord, le voici madrilène pour deux saisons supplémentaires.

Le géant espagnol souligne également les performances impressionnantes de Courtois. Depuis son arrivée, il a disputé 348 matchs officiels selon le club et a remporté pas moins de quatorze trophées. Parmi ceux-ci figurent deux Ligues des champions, trois titres de champion d'Espagne et trois Coupes du monde des clubs.

Courtois reste très important pour le Real Madrid

Le Diable Rouge a également récolté de nombreuses distinctions individuelles. Il a notamment remporté le Trophée Yachine en 2022 et a été élu, la même année, meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions face à Liverpool. Dans son communiqué officiel, le Real Madrid le qualifie même de meilleur gardien du monde.

Courtois a récemment laissé entendre qu'il espérait encore jouer au football pendant cinq ans. Son nouveau contrat correspond en tout cas à cette ambition. S'il va au bout de son engagement, l'ancien gardien du KRC Genk et de l'Atlético Madrid aura 36 ans.



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