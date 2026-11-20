Charleroi occupe actuellement la quatrième place du classement, à un petit point de La Gantoise de Rik De Mil. L'ancien coach des Zèbres s'attendait-il à être talonné de la sorte par le Sporting ?

Si La Gantoise a surpris en restant longtemps en tête du classement, que dire de Charleroi, qui a réalisé le meilleur début de saison de son histoire avec neuf victoires en onze matchs ?

"On m’aurait dit avant la saison que Charleroi aurait autant de points qu’actuellement, j’avoue que j’aurais été surpris. Mais sur l’évolution du club, je ne suis pas étonné car c’est exactement le projet dont Mehdi Bayat m’avait parlé pour le Sporting", explique Rik De Mil, interrogé par la RTBF.

Le Sporting récolte le fruit de son travail

"La direction carolo est très intelligente : elle sait que tout se joue sur la stabilité, avec un projet de jeu clair. Évidemment, des transferts sont toujours nécessaires pour équilibrer les comptes. Mais ils font les choses progressivement en gardant des joueurs-clés. L’Académie forme et fait jouer les jeunes selon les mêmes principes : quand ils arrivent dans le noyau A, ils sont donc prêts à s’intégrer dans le moule. Et malgré les changements de coaches, la ligne reste identique", poursuit-il.

Le projet est cohérent : "Évidemment, Mario Kohnen fait un super boulot… mais c’est tout le club qui respire la stabilité. Quand tu as ça, les résultats vont toujours suivre, malgré parfois des hauts et des bas. Je crois vraiment en la manière avec laquelle Charleroi travaille".

Charleroi ne dépend pas de son entraîneur

Un projet présenté à la base...avec De Mil comme co-architecte. Convoité par l'Antwerp, le principal intéressé a sans doute été plus flatté encore quand l'Union Saint-Gilloise s'est intéressé à lui au départ de Sébastien Pocognoli. Mais Mehdi Bayat a tué tout ça dans l'oeuf en s'opposant à la moindre négociation.





Rik De Mil ne cache pas avoir eu "quelques conversations assez dures au moment où l’Union voulait me prendre". "Sur le moment, j’étais très déçu de n’avoir même pas pu parler avec l'Union, un club qui jouait quand même la Champions League. Mais c’est le foot…

"Aujourd’hui, avec Mehdi, tout est aplani et on a retrouvé notre relation hyper-positive de l’époque. Parce que finalement, je pense qu’on a beaucoup fait l’un pour l’autre : lui pour moi, moi pour Charleroi", conclut-il.