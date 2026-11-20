Relégué sur le banc après le changement de système du Standard en début de saison, Henry Lawrence a retrouvé sa place dans le onze à la suite de la blessure de Marlon Fossey. En conférence de presse ce vendredi, le défenseur anglais de 25 ans est revenu sur ces mois difficiles et a expliqué comment il aborde le déplacement des Rouches à Lommel.

Victime de la décision de Vincent Euvrard de passer à un système à quatre défenseurs en début de saison, Henry Lawrence a perdu sa place de titulaire au Standard, lui qui enchaînait pourtant les bonnes prestations en fin de saison dernière.

Une disette difficile pour Henry Lawrence

Le défenseur anglais de 25 ans a retrouvé sa place lors de la réception de Beveren, juste avant la trêve internationale, dans des circonstances qu’il aurait préféré éviter. La grave blessure du capitaine Marlon Fossey a mis fin à la saison de l’Américain. De retour dans le onze après plusieurs mois difficiles, Henry Lawrence s’est exprimé en conférence de presse avant le déplacement des Rouches à Lommel.

"Les derniers mois ont été assez difficiles. C’est normal quand on regarde la saison dernière, où j’avais presque tout joué. Tout le monde trouverait ça difficile à ma place, mais j’essaie de faire de mon mieux", nous répond le Londonien, qui a toutefois compris la décision de Vincent Euvrard.

"On est passés de trois (ou cinq) à quatre défenseurs, et Marlon (Fossey) est le capitaine et le joueur présent dans l’équipe depuis le plus longtemps. Je me devais de comprendre la décision", estime Lawrence. L’Anglais préfère évoluer à droite, même s’il peut dépanner à gauche. Il connaît aussi ses limites. "Comme défenseur central dans une défense à quatre, je ne sais pas jouer."

Pas le même profil que Fossey

Les événements ont donc ramené Henry Lawrence dans le onze de base, avec la lourde tâche de remplacer le capitaine. "C’est évidemment plus difficile de remplacer le capitaine qu’un autre joueur, et c’est valable pour toutes les équipes."



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Plus défensif que Marlon Fossey, Henry Lawrence pourrait amener Vincent Euvrard à adapter certains détails dans la construction du jeu. "Le coach me dit de choisir le bon moment pour me projeter. Mais le principal pour un défenseur latéral est de défendre", précise Henry Lawrence.

Vincent Euvrard s’est exprimé sur ces éventuelles adaptations quelques minutes après son défenseur. "Je ne dirais pas que cela force des changements, mais que ça donne l’opportunité de changer quelques détails, que ce soit offensivement ou défensivement. Je dis toujours qu’un entraîneur doit s’adapter en fonction de son effectif. Quand tu alignes un profil différent, il est normal que les responsabilités bougent un peu", a déclaré l’entraîneur du Standard.