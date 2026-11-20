Carlos Forbs confirme sa belle forme avec le Portugal. Mardi, face au pays de Galles, l’ailier du Club de Bruges a inscrit le but de la victoire onze minutes seulement après sa montée au jeu. De quoi renforcer sa candidature pour hériter un jour du numéro 7 de Cristiano Ronaldo en sélection.

À 22 ans, Carlos Forbs semble gagner la confiance de Jorge Jesus. Face au pays de Galles, l’ailier du Club de Bruges a montré ce qu’il pouvait apporter au Portugal par sa vitesse et ses dribbles. Son but a même rappelé certaines des actions qui ont fait la renommée de Cristiano Ronaldo.

Écarté sur WhatsApp à l’Ajax, relancé à Bruges

La réussite actuelle de Forbs contraste avec la fin de son passage à l’Ajax. À l’été 2025, le directeur technique Alex Kroes lui a fait savoir, ainsi qu’à six autres joueurs, qu’il ne s’entraînerait plus aux horaires habituels du noyau A. Prévenu par WhatsApp, l’ancien espoir de Manchester City devait attendre la fin de la séance de l’équipe première pour pouvoir s’entraîner, révèlent nos confrères du Daily Mail

Cet épisode a marqué la fin de son aventure aux Pays-Bas. Le Club de Bruges lui a offert l’occasion de relancer sa carrière. Grâce à ses accélérations et à ses buts, Forbs est devenu un atout offensif important pour les Blauw-Zwart.

Forbs, l'héritier ?

Après son entrée décisive face au pays de Galles, des supporters et des médias voient en Forbs un candidat pour reprendre sur le long terme le numéro 7 de Ronaldo en sélection, lui qui le portait déjà lors de cette fenêtre internationale. Rafael Leão est lui aussi cité, même s’il a manqué cette trêve en raison d’une blessure.



Forbs, qui compte trois sélections, mesure la portée du maillot qu’il a déjà porté. Il a décrit ce numéro comme particulier et béni, et espère continuer à le porter et à marquer. Son but face aux Gallois lui donne un argument de plus pour s’installer dans le groupe de Jorge Jesus.