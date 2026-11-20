Les Diables Rouges affronteront l’Allemagne en quarts de finale de la Ligue des Nations en mars. Le sélectionneur Jürgen Klopp a longuement réagi au tirage au sort et attend cette confrontation avec beaucoup d’intérêt. Kevin De Bruyne, en particulier, a reçu de nombreux éloges de la part du sélectionneur teuton.

"Je suis satisfait du tirage, il n’y avait de toute façon pas tant de possibilités que cela", a déclaré Klopp sur le site de la fédération allemande de football. "Après le premier tirage, il était clair que nous n’aurions pas à aller dans le froid, dans l’hiver prolongé en Norvège. Nous aurons donc des conditions météorologiques normales lorsque nous jouerons en mars. Je me réjouis d’affronter la Belgique. C’est un adversaire solide, avec un nouvel entraîneur, qui a réalisé une excellente Ligue des Nations et livré de beaux matchs".

Klopp garde des souvenirs particuliers des Belges

L’ancien entraîneur de Liverpool connaît très bien plusieurs Diables Rouges. "Kevin De Bruyne, par exemple, je ne sais même pas combien de fois nous l’avons affronté. Doku, Tielemans... Nous avons affronté ce dernier avec Dortmund lorsqu’il avait seize ans et qu’il jouait à Anderlecht", se souvient Klopp.

L’Allemand ne veut toutefois pas désigner son équipe comme favorite. "Je ne sais même pas si c’est important. C’est une question qu’on me pose très souvent, mais à laquelle je ne pense jamais vraiment. Je n’ai jamais abordé un match sans vouloir le gagner. En quatre mois et demi, il peut se passer énormément de choses".

Klopp souligne que l’Allemagne a encore du travail devant elle malgré ses bons résultats récents. "Nous sommes satisfaits de la dernière impression que nous avons laissée, mais nous sommes également bien conscients que nous ne sommes qu’au début d’un processus de développement."

Un joli compliment pour De Bruyne

Klopp souhaite profiter des prochains mois pour analyser la Belgique en profondeur. "Nous continuerons à suivre nos joueurs, à voir comment ils évoluent et comment nous pouvons les aider. Nous connaissons maintenant notre adversaire, alors peut-être que je regarderai encore un match de la Belgique aujourd’hui. Je les ai déjà vus contre l’Italie, mais pas dans une optique d’analyse".





Le natif de Stuttgart a gardé son sens de la formule : "La Belgique est un grand pays de football, ils font du bon travail. Kevin De Bruyne est l’un des plus grands joueurs que la Premier League ait jamais connus. Et il est toujours aussi bon, malheureusement".

L’Allemagne disputera le match retour à domicile, mais cela n’offre aucune garantie selon Klopp. "Cela dépend évidemment un peu du match aller. En principe, le vainqueur de groupe joue le retour à domicile et bénéficie ainsi d’un avantage. Mais nous devons faire en sorte que ce soit réellement un avantage".