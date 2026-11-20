Anderlecht veut se rassurer contre Louvain dimanche. Mais les Mauves devront composer sans Giulian Biancone, suspendu.

Cette fois, Anderlecht veut vivre des lendemains de trêve internationale plus sereins. Lors des matchs suivant la dernière, Vitor Bruno avait été fragilisé par les défaites au Dinamo Zagreb, au Beerschot et à La Gantoise.

Le Sporting a toutefois abordé ces deux semaines avec un peu plus de sérénité grâce à ces matchs contre Westerlo (victoire 4-1), Salzbourg (victoire 2-0) et au Club de Bruges (partage 1-1...sur le plan purement sportif).

Sans Biancone contre Louvain

Dimanche, c'est Louvain qui sera au menu des Anderlechtois au Lotto Park. A cette occasion, Vitor Bruno sera privé de Giullian Biancone.

Revenu de sa lésion du muscle fléchisseur de la jambe, le défenseur français a écopé de sa cinquième carte jaune de la saison dans la dernière demi-heure du topper. Il sera donc suspendu.



Pour le remplacer, le staff devra choisir entre Andrew Omobamidele (de retour de blessure) et Kaïs Barry, qui a profité des dernières semaines pour s'affirmer dans l'arrière-garde.