"Il faut consciemment choisir" : Ivan Leko explique à Anderlecht le point de vue brugeois

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Vitor Bruno s'est présenté face à la presse pour préfacer la rencontre de dimanche contre Louvain. Ou plutôt pour revenir sur la saga du joueur formé en Belgique manquant sur la feuille de match à l'occasion du partage au Club de Bruges. Ivan Leko s'est également exprimé sur le sujet.