Un partage sur le terrain, mais un possible changement au classement : les suites de Club de Bruges-Anderlecht tiennent le football belge en haleine. Ce vendredi, les parties concernées ont dû défendre leurs positions devant le Conseil disciplinaire. Et le débat ne s'est pas limité aux Blauw-Zwart et aux Mauves. L'Union s'est également invitée, puisque l'issue de l'affaire peut avoir des conséquences directes sur sa position au classement.

Lors de l'audience, portant sur le belge manquant sur la feuille de match d'Anderlecht lors du topper, le Club de Bruges a clairement indiqué qu'il ne considérait pas l'affaire comme une simple erreur administrative sans gravité. Selon Het Nieuwsblad, l'avocat Thomas Delameilleure a souligné que la règle en question vise à soutenir le développement des joueurs belges.

"Cette règle des footballeurs belges n'est pas un simple bout de papier", a-t-il lancé. Il a insisté sur le fait qu'Anderlecht disposait de suffisamment de footballeurs belges dans son noyau élargi, mais en avait tout de même sélectionné trop peu. Selon le raisonnement brugeois, l'entraîneur a ainsi bénéficié d'autres possibilités de choix que celles autorisées par le règlement.

Tout le monde défend sa position

Du côté d'Anderlecht, le discours est tout autre. L'avocat Pieter Braeckman a rappelé que le joueur supplémentaire n'était pas monté au jeu et conteste que le Club de Bruges ait subi un préjudice sportif. Selon les Mauves, une simple modification parmi les gardiens remplaçants aurait suffi à mettre la feuille de match en ordre. "Nous n'avons tiré aucun avantage de cette situation et le Club de Bruges n'a subi aucun désavantage", a-t-il affirmé. Anderlecht demande donc que le résultat soit maintenu et rejette l'idée que toute infraction doive automatiquement entraîner un forfait.

L'Union a clairement pris position contre la demande brugeoise, sans pour autant excuser l'erreur d'Anderlecht. Le club bruxellois estime que la sanction doit être proportionnée et qu'une perte de points pour Anderlecht ne signifie pas nécessairement que le Club de Bruges doit en recevoir trois.

Le Conseil disciplinaire va devoir trancher

L'avocat Dimitri Dedecker l'a formulé sans détour : "Ce que le Club de Bruges vient faire ici, c'est demander un cadeau." De son côté, le Club de Bruges a estimé que l'Union n'était pas légitime à intervenir dans la procédure et a demandé que cette intervention ne soit pas admise. Le Club cite l'affaire du « Penaltygate », un précédent différend opposant Anderlecht à Genk. À l'époque, le Cercle de Bruges avait également souhaité intervenir, mais sa requête avait été rejetée faute d'intérêt direct.



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Le dossier ne se résume donc désormais plus à un nom manquant sur une feuille de match. Le Conseil disciplinaire devra se pencher sur les conséquences de cette infraction ainsi que sur la question de savoir quels clubs peuvent prétendre à une sanction sportive.

Le Club de Bruges maintient sa demande de victoire par forfait, Anderlecht s'en tient au résultat initial et l'Union défend une solution sans points supplémentaires pour les Blauw-Zwart. Aucune décision définitive n'était encore connue après les plaidoiries. Jusqu'à ce qu'elle tombe, sans doute d'ici un mois, l'impact potentiel sur le classement restera incertain.