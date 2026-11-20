La première séance de Mauricio Pochettino à la tête de Manchester United a attiré un curieux. Alors que l’entraînement se déroulait à huis clos, un drone a survolé le centre de Carrington et filmé pas moins de douze minutes de la séance.

Un drone préalablement non identifié a survolé Carrington lors du premier entraînement de Mauricio Pochettino à Manchester United. Les images ont ensuite été mises en ligne dans leur intégralité sur YouTube. Filmé sous plusieurs angles, Mauricio Pochettino y répartit ses joueurs en trois groupes. La diffusion de ces séquences soulève des questions sur le respect de la vie privée et la confidentialité du travail effectué à Carrington.

Le pilote du drone défend son vol

L’auteur de la vidéo assure avoir respecté la réglementation. Selon lui, le drone évoluait dans un espace aérien où le vol était autorisé, est resté en permanence dans son champ de vision et n’a survolé ni approché personne.

Le pilote écarte également l’idée d’avoir dévoilé des informations tactiques. Il souligne que les images ont été filmées durant la première demi-heure du tout premier entraînement de Pochettino et que de nombreux médias étaient déjà présents au centre d’entraînement.

Lammens et Tielemans n’apparaissent pas sur les images

La vidéo donne tout de même un premier aperçu des méthodes de travail du nouvel entraîneur de Manchester United. Bruno Fernandes, Harry Maguire, Bryan Mbeumo et Matthijs de Ligt figurent notamment à l’image, tout comme Jesús Pérez, l’adjoint de Pochettino.



Les deux Diables Rouges, Senne Lammens et Youri Tielemans, n’apparaissent pas dans la vidéo. Manchester United n’a pas encore réagi à l’incident.