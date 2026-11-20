Le Club de Bruges pourrait devoir se passer de Jorne Spileers dans les semaines à venir. Le défenseur central, titulaire cette saison, se serait blessé durant la trêve avec les Espoirs belges.

Le Club Bruges pourrait devoir composer avec un absent supplémentaire dans les prochains jours. Jorne Spileers est en effet rentré de son rassemblement avec les Espoirs belges avec une blessure, à quelques jours d'une semaine particulièrement importante pour les Blauw en Zwart.

Ivan Leko aurait certainement préféré éviter ce contretemps. Samedi, les Brugeois affronteront le KV Malines en championnat avant de retrouver Liverpool, quelques jours plus tard, en Ligue des Champions.

La chance de Hanbeom Lee ?

Cette blessure tombe d'autant plus mal que Spileers s'était récemment imposé comme un titulaire incontournable dans l'axe de la défense brugeoise. Le jeune défenseur de 21 ans avait notamment pris le dessus sur Hanbeom Lee dans la hiérarchie et formait depuis plusieurs semaines la charnière centrale avec Brandon Mechele.

Selon les informations du Nieuwsblad, le joueur est donc revenu de son rassemblement international avec un pépin physique. La nature exacte de sa blessure n'a toutefois pas été communiquée. Spileers n'avait d'ailleurs disputé aucune minute avec les Espoirs belges durant cette période internationale.



Il n'y aurait cependant pas encore lieu de s'alarmer outre mesure du côté brugeois. Ivan Leko suivra certainement l'évolution de la situation au cours des prochains jours. Reste à savoir si le défenseur sera suffisamment rétabli pour tenir sa place face au KV Malines ce samedi.