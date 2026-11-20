Vitor Bruno s'est présenté face à la presse pour préfacer la rencontre de dimanche contre Louvain. Ou plutôt pour revenir sur la saga du joueur formé en Belgique manquant sur la feuille de match à l'occasion du partage au Club de Bruges.

Avec tout ce qui s'est déjà dit et écrit sur le sujet (jusqu'à cet après-midi encore à l'occasion des plaidoiries entre le Club de Bruges, Anderlecht et l'Union), Vitor Bruno s'attendait évidemment à être interrogé sur l'erreur administrative du Sporting sur sa dernière feuille de match.

Le Portugais ne s'était en effet pas encore exprimé sur le sujet. "Nous pouvons dire beaucoup de choses. Ce n'est pas mon département. Je dois m'occuper du terrain. Et on a été incroyables durant ce match. Chacun a son opinion sur les règles. Tout le reste a été dit dans les médias", avance-t-il, cité par La Dernière Heure.

Focalisé sur le sportif

Selon lui, l'affaire passe trop sous silence le travail de son groupe sur le terrain. "Ce choix n'a eu aucune interférence avec ce qui s'est passé sur le terrain. Le club a dit que c'était une erreur et on ne s'en cache pas. Mais on n'a pas donné assez de crédit à ce qui a été fait sur le terrain. On oublie à quel point les joueurs ont été grands".

Bruno n'imaginait pas autant de remue-ménage lorsqu'il a composé son groupe dimanche dernier. "Nous avons suivi la procédure comme d'habitude. Ce n'était pas une décision de dernière minute de ne mettre que cinq joueurs belges. Je ne connaissais même pas la règle. C'était une erreur qui n'a pas eu d'influence".



Rappelons que le respect des règles de composition d'une feuille de match ne repose pas entièrement sur le T1 du Sporting : le team manager a dû agir en urgence en raison de la décision tardive concernant Thelo Aasgaard. Le club dispose bien d'un système numérique l'informant de l'erreur qu'il s'apprêtait à commettre, sans que cela ne bloque la remise de la feuille de match.