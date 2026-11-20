Du haut de ses 20 ans, Rayan Van Attenhoven a vécu un rêve en étant appelé par les U23 du Niger. Le garçon évolue pourtant en P1.

Cette trêve internationale a été particulière pour Orp-Noduwez. Le club de P1 brabançonne a en effet délégué un joueur en équipe nationale. Un petit événement pour toute la série.

Son gardien Rayan Van Attenhoven a en effet été appelé par les U23 du Niger. Une belle récompense de ses progrès, lui qui était autrefois passé par les catégrories d'âges du Rayo Vallecano.

Une affaire de famille

Van Attenhoven a été très surpris en apprenant la nouvelle. "J'étais dans la présélection de juin, mais je n'avais finalement pas été appelé. Je me suis ensuite blessé et puis, à ma grande surprise, j'ai été convoqué fin octobre", sourit-il dans L'Avenir.

"Quand j'ai vu mon nom, j'ai cru que j'étais dans un rêve et que j'allais me réveiller", s'esclaffe-t-il. Le portier de 20 ans est une fierté familiale mais n'est pas la seule : son frère Naïm (passé par les centres de formation de Charleroi, d'Anderlecht ainsi que du Standard, actuellement du côté de Berchem) a déjà disputé huit matchs avec la sélection A du Niger.



Après de longues heures d'avion durant ces deux dernières semaines, Rayan Van Attenhoven va désormais retrouver la réalité des terrains de P1 avec Orp-Noduwez.