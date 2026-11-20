Anderlecht a aussi vu partir la mère de Nathan De Cat, transféré à Hoffenheim. Chargée du fonctionnement quotidien du centre de formation de Neerpede, Annelies Debakker a quitté ses fonctions fin octobre, sans annonce officielle. Elle a pris cette décision quelques mois après le retour de Jean Kindermans à la tête de la formation des Mauves.

Le transfert de Nathan De Cat à Hoffenheim a été suivi d’un autre départ au Sporting d’Anderlecht, plus discret cette fois. Sa mère, Annelies Debakker, a quitté le club fin octobre, écrivent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. En l’absence de communiqué officiel, la nouvelle est restée confidentielle pendant quelque temps.

Arrivée à Neerpede l’an dernier en provenance de Malines, Annelies Debakker était chargée du fonctionnement quotidien et de l’organisation du centre de formation. Au Malinwa, elle occupait le poste de responsable des ventes.

Passée par Nike et ancienne professeure d’éducation physique, elle connaissait aussi la formation du point de vue des familles. En accompagnant son fils dans son parcours, elle avait pu mesurer les sacrifices que les jeunes joueurs doivent consentir pour espérer faire carrière.

Annelies Debakker a choisi de tourner la page

Le centre de formation anderlechtois a connu plusieurs changements durant l’été, dont le retour de Jean Kindermans à la tête des jeunes. Dans ce contexte, Annelies Debakker et le Sporting n’étaient plus sur la même longueur d’onde. C’est elle qui a finalement décidé de quitter ses fonctions.



Nathan De Cat, lui, garde un lien avec son ancien club. Le milieu de terrain revient régulièrement au Lotto Park pour encourager les Mauves et continue de suivre les jeunes espoirs du RSCA.