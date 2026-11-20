Lionel Messi reste de loin le joueur le mieux payé de Major League Soccer. Selon les derniers chiffres publiés par la MLSPA, le syndicat des joueurs, l’Argentin bénéficie d’une rémunération annuelle garantie de 28,33 millions de dollars à l’Inter Miami. Derrière lui, plusieurs stars venues d’Europe se sont hissées parmi les plus gros salaires du championnat.

Avec 19,51 millions de dollars par an au Chicago Fire, Robert Lewandowski se hisse d’emblée au deuxième rang des joueurs les mieux payés de MLS, derrière Lionel Messi. Antoine Griezmann complète le podium avec près de 13,94 millions de dollars à Orlando City. Son Heung-min et Breel Embolo franchissent eux aussi la barre des dix millions de dollars annuels.

Les dix joueurs les mieux payés de MLS

Selon les chiffres de l’automne 2026, voici le classement des dix plus gros salaires annuels du championnat.

Lionel Messi (Inter Miami) – 28 333 333 dollars Robert Lewandowski (Chicago Fire) – 19 510 000 dollars Antoine Griezmann (Orlando City) – 13 938 354 dollars Son Heung-min (LAFC) – 11 152 852 dollars Breel Embolo (Atlanta United) – 10 811 400 dollars Rodrigo De Paul (Inter Miami) – 9 688 320 dollars Hirving Lozano (LA Galaxy) – 9 333 333 dollars Miguel Almirón (Atlanta United) – 7 871 000 dollars Allan Saint-Maximin (Charlotte FC) – 7 199 000 dollars Emil Forsberg (New York Red Bulls) – 6 035 625 dollars

L’Inter Miami domine aussi le classement des clubs

Avec une masse salariale de 59,37 millions de dollars, l’Inter Miami devance largement le Chicago Fire (41,29 millions) et Atlanta United (38,35 millions). À lui seul, le club de Lionel Messi dépense en salaires plus du double de chacun de 25 autres clubs de MLS.

Les cinq masses salariales les plus élevées





Inter Miami – 59,37 millions de dollars Chicago Fire – 41,29 millions de dollars Atlanta United – 38,35 millions de dollars LA Galaxy – 34,91 millions de dollars LAFC – 32,91 millions de dollars

Les cinq masses salariales les plus basses