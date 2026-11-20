Darryl Nkulikiyimana commence à se faire un nom comme capitaine du SL 16. Mais en sélection aussi, le jeune défenseur central vit des moments qui comptent dans sa jeune carrière.

Né au Rwanda, Darryl Nkulikiyimana est arrivé au Standard en juillet 2025, en provenance de Dender. Le défenseur central a rapidement pris ses marques avec le SL16, où il a directement occupé un rôle de titulaire et disputé, au total, 26 matchs pour plus de 2.000 minutes de jeu la saison dernière.

Cette saison encore, Nkulikiyimana est un élément incontournable du onze de base liégeois. Son leadership l'a même conduit à être choisi comme capitaine.

Et si le garçon n'était pas là lors du dernier match de D1 FFA contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise, c'était pour une bonne raison. Il était en effet sélectionné avec le Rwanda.

Darryl Nkulikiyimana prend du galon

Déjà monté au jeu à deux reprises précédemment, Nkulikiyimana a vécu un grand moment en goûtant à sa toute première titularisation contre le Mali durant cette trêve.

Si la victoire n'a pas été au rendez-vous (défaite 3-2), le jeune défenseur du Standard a pu se mesurer à la trempe d'un attaquant comme Lassine Sinayoko (Paris FC, valorisé à 15 millions d'euros sur Transfermarkt). Une étape de plus qui atteste de sa progression.



