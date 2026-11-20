Nouveau directeur technique de la RAAL, Jacky Mathijssen est revenu sur sa carrière d’entraîneur, notamment sur son passage au Club de Bruges, où il aurait aimé devenir champion de Belgique. Mais ces deux années-là, le Standard était une classe au-dessus.

Par ses quelques sorties dans la presse, Jacky Mathijssen a parfois été comparé à José Mourinho en Belgique. Mais une chose importante distingue les deux hommes : le palmarès.

Si le Special One a tout gagné dans sa carrière, le nouveau directeur technique de la RAAL n’a, lui, pas soulevé le moindre trophée majeur en tant qu'entraîneur. L’ancien portier professionnel aurait eu du mal à Saint-Trond et à Charleroi, mais il a ensuite pris les rênes du Club de Bruges, qu’il a dirigé de 2007 à 2009.

Bruges pouvait-il battre le Standard avec Mathijssen ?

Une période durant laquelle Jacky Mathijssen n’avait cessé de répéter qu’il remporterait ce sacre avec les Blauw & Zwart. Près de vingt ans plus tard, dans une interview accordée à nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, il révèle qu’il n’y croyait pas tant que ça.

"Si ton équipe est trop faible pour être championne, tu dois quand même faire en sorte qu’elle ait le sentiment que c’est possible, non ? Il ne faut pas tourner autour du pot : le problème au Club, c’était à cent pour cent un manque de qualité", a déclaré Jacky Mathijssen.

"On a pu tenir très longtemps à deux reprises, jusqu’à ce que ça casse. C’étaient aussi les deux grandes années du Standard. Face à Defour, Fellaini, Witsel… avec le recul, tu n’avais aucune chance."



Lire aussi… "Ma prépension ? J'y ai pensé" : Jacky Mathijssen explique son arrivée à la RAAL›

Anderlecht le voulait

Passé ensuite par Lokeren, le Beerschot, Louvain ou encore Westerlo, Jacky Mathijssen n’a plus eu l’occasion de remporter un trophée majeur en Belgique. "Quand ça s’est concrétisé avec le Club, Anderlecht était aussi intéressé."

"Ils m’ont demandé d’attendre pour que je puisse venir l’année suivante, mais après le Club, ce n’était évidemment plus possible. Il y avait de toute façon déjà beaucoup de gens qui étaient contre moi parce que j’exprimais franchement mon opinion, et ça n’a fait que m’ajouter des adversaires", a admis Jacky Mathijssen, qui estime avoir trouvé le défi idéal aux côtés de Salvatore Curaba.