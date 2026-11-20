L’AC Milan suit de près Nicolò Tresoldi, mais s’attend à des négociations délicates avec le Club de Bruges. En Italie, la presse évoque déjà un nouveau feuilleton entre les deux clubs, alors que les dossiers Charles De Ketelaere et Ardon Jashari restent dans les mémoires.

L’AC Milan aimerait recruter Nicolò Tresoldi dès janvier, selon La Gazzetta dello Sport. Le Club de Bruges serait toutefois peu disposé à laisser partir son attaquant en cours de saison. Les Rossoneri savent à quoi s’attendre après les longues négociations pour Charles De Ketelaere et Ardon Jashari.

De Ketelaere et Jashari, deux précédents qui ont marqué Milan

À l’été 2022, Milan et le Club de Bruges ont négocié pendant des mois le transfert de Charles De Ketelaere. Les réunions, les appels vidéo et les nouvelles offres se sont succédé, tandis que les deux clubs campaient sur leurs positions. La situation a longtemps laissé le joueur dans l’incertitude avant que les Milanais ne parviennent à un accord.

Trois ans plus tard, le dossier Ardon Jashari a suivi un scénario similaire. Désireux de rejoindre Milan, le milieu suisse a tenté de faire avancer les négociations en se mettant temporairement en retrait. Il a notamment manqué un match amical et la présentation de l’équipe aux supporters.

Le Club de Bruges a tenu bon. Milan a finalement dû revoir son offre à la hausse et se rapprocher des exigences financières des Blauw-Zwart pour boucler le transfert. En Italie, la presse s’attend à des discussions tout aussi délicates pour Tresoldi.





Bruges réclamerait 60 millions d’euros

Le Club de Bruges demanderait environ 60 millions d’euros pour son attaquant. Entre le montant réclamé et la volonté brugeoise de conserver un joueur important jusqu’à la fin de la saison, la perspective d’un transfert en janvier paraît lointaine.

Selon La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale aurait toutefois revu son approche du mercato. Le propriétaire américain de l’AC Milan, jusque-là prudent dans ses dépenses, serait désormais prêt à avancer plus vite lorsque le club est convaincu par un joueur. Le quotidien italien cite les arrivées de Ramos et de Moreira pour illustrer cette évolution. Reste à savoir si Milan pourra convaincre Bruges de céder Tresoldi en plein hiver.