Matteo Godfroid a été sous contrat avec le Standard pendant de longues années, mais sa carrière est désormais dans une phase critique. Sans club depuis l'été dernier, le gardien de 22 ans envisage même de mettre un terme à sa carrière. Sa déception envers le monde du football est immense.

Matteo Godfroid a été formé a Standard pendant quinze ans, intégrant même le noyau professionnel. Il s'entraînait avec l'équipe première, mais disputait principalement ses matchs avec le SL16 (28 rencontres disputées en D1 FFA). Il n'a toutefois jamais effectué ses débuts officiels en Jupiler Pro League.

Pas remercié à sa juste valeur ?

L'été dernier a mis un terme à sa longue aventure chez les Rouches. Son contrat arrivant à échéance n'a pas été prolongé. Dans une interview accordée à Sudinfo, Godfroid confirme que le coup a été dur.

"Je le sentais venir, donc ce n’était pas une surprise. Mais j’étais quand même déçu que ça se termine ainsi. J’ai passé quinze ans au Standard et j’ai le sentiment d’avoir beaucoup donné pour ce club, notamment quand il traversait des difficultés", estime-t-il.

Le jeune gardien a ensuite tenté de poursuivre sa carrière ailleurs. Une période d'essai à Virton n'a toutefois pas débouché sur un contrat. Ses expériences avec des agents et des promesses qui n'ont finalement pas été tenues ont également laissé des traces. Selon ses propres mots, Godfroid se sent trompé par le monde du football. "Je suis dégoûté, j’ai l’impression qu’on me l’a mise à l’envers".

Une reconversion en préparation

Le père de famille de 22 ans s'est désormais fixé une échéance. S'il ne trouve pas, d'ici janvier, un projet sportif qui lui convient, il envisage de prendre définitivement une autre direction. Une carrière de pompier fait notamment partie des possibilités.





Une décision évidemment lourde de conséquences : "Certains me disent aujourd’hui que ce serait du gâchis d’arrêter à mon âge. Mais j’ai déjà vécu des choses que beaucoup de footballeurs ne connaîtront jamais. Je ne vais pas continuer à me faire du mal uniquement parce que j’ai eu la chance de vivre tout cela".