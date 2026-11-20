Mario Kohnen s'est présenté en conférence de presse à la veille de la réception de Saint-Trond. L'entraîneur de Charleroi a notamment fait le point sur son groupe.

Deux semaines après avoir étrillé Westerlo au Kuipje (1-5), Charleroi veut continuer sur sa lancée contre Saint-Trond. Pour cela, le staff peut compter sur un noyau pratiquement au complet.

"Tous les joueurs sont revenus en bonne condition physique et nous avons bien travaillé. Cette pause a fait du bien à tout le monde, aux joueurs comme au staff", confirme Mario Kohnen en conférence de presse, cité par Le Soir.

Sow de retour dans le groupe, ça se rapproche pour Bernier

Les blessés reviennent petit à petit : "Massamba Sow s’est entraîné avec le groupe ces deux derniers jours. C’est très positif après un mois d’absence, même si c’est encore trop tôt pour samedi. Il devrait reprendre complètement les entraînements collectifs la semaine prochaine et redevenir sélectionnable".

Antoine Bernier, absent depuis la cinquième journée, fera également bientôt son retour. "C’est également très positif. Il doit encore passer un dernier test lundi. J’espère qu’il sera concluant et qu’il pourra ensuite réintégrer le groupe".



L'autre thématique concerne également les nouveaux matchs à huis clos qui se profilent : "Le football se joue devant des supporters, pas sans eux. On ne peut pas pénaliser tout un stade, y compris les partenaires et les sponsors qui contribuent au développement du club et de son académie. Ce n’est pas correct".