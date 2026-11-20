Le club venait à peine de faire appel : la pire nouvelle possible pour Charleroi !
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Après les débordements ayant eu lieu lors du 16e de finale de Coupe de Belgique, le Sporting Charleroi a été sévèrement puni par le comité disciplinaire de l'Union Belge. Les Zèbres devraient en effet en théorie faire sans leurs supporters durant trois matchs à domicile. Mais le club a décidé de faire appel...et le Parquet fédéral aussi.
Le parquet fait également appel de la décision du comité disciplinaire !
Alors que Charleroi a décidé de se porter en appel de cette décision du comité disciplinaire de l'Union Belge, voilà que le Parquet, rapporte SudInfo. Sauf que dans ce cas, ce n'est pas pour alléger la sanction...mais pour obtenir une peine plus conséquente encore ! Le Sporting pourrait donc devoir faire face à plus de sévérité que la décision initiale (trois matchs à domicile à huis clos, d'une amende de 10.000 euros et de trois déplacements sans supporters visiteurs, dont un effectif). Il faut dire que le parquet fédéral avait avant cela réclamé cinq matchs à l'extérieur sans supporters.
Après les débordements ayant eu lieu lors du 16e de finale de Coupe de Belgique, le Sporting Charleroi a été sévèrement puni par le comité disciplinaire de l'Union Belge. Les Zèbres devraient en effet en théorie faire sans leurs supporters durant trois matchs à domicile. Mais le club a décidé de faire appel.
Après les débordements lors de RAEC Mons - Sporting Charleroi au Tondreau, lors desquels trois enfants (dont un côté carolo) avaient été brûlés à la suite de jets d'engins pyrotechniques, une lourde sanction était attendue.
Sans surprise, le sursis qui planait au-dessus de la tête du Sporting Charleroi après les événements du choc walllon de la saison passée a été levé, et les Zèbres vont donc devoir faire sans leur public durant trois matchs à domicile et un match à l'extérieur.
Mais le Sporting Charleroi a décidé de se porter en appel de cette décision du comité disciplinaire de l'Union Belge. C'est ce qu'il a annoncé via un communiqué officiel, prévenant ainsi notamment ses supporters que la sanction - qui sera applicable 15 jours après le verdict final - serait donc en suspens et qu'ils pourraient se rendre au Mambourg comme prévu dans les semaines à venir.
Le communiqué du Sporting Charleroi
"Le Club entend interjeter appel de la décision rendue le 17 novembre 2026, en ce qu'elle ordonne la mise à exécution de trois rencontres à huis clos à domicile précédemment assorties d'un sursis. Par courriel du 18 novembre 2026, le greffe de la RBFA a confirmé que, si un appel est introduit, la décision ne sera pas définitive avant que l'instance d'appel ait statué et notifié sa décision.
Le greffe a également confirmé que le délai réglementaire d'exécution de 15 jours calendrier ne commencera à courir qu'après cette décision définitive. Les trois huis clos ne peuvent donc pas être exécutés immédiatement".
Suis Charleroi - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (21/11).
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