Le club venait à peine de faire appel : la pire nouvelle possible pour Charleroi !

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Après les débordements ayant eu lieu lors du 16e de finale de Coupe de Belgique, le Sporting Charleroi a été sévèrement puni par le comité disciplinaire de l'Union Belge. Les Zèbres devraient en effet en théorie faire sans leurs supporters durant trois matchs à domicile. Mais le club a décidé de faire appel...et le Parquet fédéral aussi.





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