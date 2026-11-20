Avec Jacky Mathijssen comme Directeur Technique, la RAAL s'est doté d'un profil d'expérience, qui connaît le football belge comme sa poche. Le principal intéressé était d'ailleurs proche d'entraîner les Diables Rouges il y a vingt ans.

Le début de la carrière d'entraîneur de Jacky Mathijssen avait été assez stable au début du millénaire : plus de 100 matchs sur le banc de Saint-Trond, plus de 100 matchs sur celui de Charleroi, deux ans au Club de Bruges.

Au lieu de ça, une opportunité en or s'était offerte à lui : devenir notre nouveau sélectionneur fédéral. Nous sommes en 2006, Mathijssen est alors en poste à Charleroi, la fédération venait d'acter le départ d'Aimé Anthuenis.

Dans les petits papiers de Michel Preud’homme

"C’est vrai. Preud’homme était le patron à l’époque et j’étais l’un de ses trois candidats. Mais je lui ai dit : ‘Choisis Vandereycken.’ ", sourit-il dans Het Nieuwsblad.

Mathijssen avait ses raisons. "Je n’étais pas prêt pour ça. Là, tu n’entraînes pas Monsieur et Madame Tout-le-Monde, hein. Je ne l’ai jamais regretté. En fait, je n’ai rien regretté. Tout ne s’est pas passé comme prévu, mais je me suis peut-être heurté à mes limites. Il n’y a pas à en avoir honte".



A défaut d'oeuvrer aux grands débuts des premiers membres de la génération dorée, Jacky Mathijssen a contribué à la relève, en prenant en charge les U21 belges de 2020 à 2023, faisant grandir plusieurs Diables actuels.