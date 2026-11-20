Il y a quatre ans, Moussa Sissako quittait le Standard pour Sotchi. Sa destination aurait pourtant pu être Burnley, mais le destin en a voulu autrement.

En janvier 2020, le Standard était allé dénicher Moussa Sissako dans la réserve du PSG par l'entremise de Benjamin Nicaise. Le climat autour du club n'avait pas aidé le jeune défenseur central à se montrer régulier.

Mais il avait tout de même réussi à s'imposer sous les ordres de Mbaye Leye puis Luka Elsner, jusqu'à susciter des convoitises sur le marché des transferts. Pourtant, c'est après un séjour dans le noyau B que le garçon a finalement mis le cap sur Sotchi, en Russie.

Un faux espoir venu d'Angleterre

"Au départ, pour être honnête, ce n’était pas mon premier choix", admet-il en toute franchise dans son interview accordée au média Le Grand Rectangle. C'est que d'autres propositions avaient éveillé son intérêt : "Très tôt dans le mercato, j’avais été contacté par Vincent Kompany, quand il venait de reprendre Burnley".

"Il m’avait demandé comment ça allait se passer, et moi j’avais dit que j’étais ouvert : la Championship est un championnat très attractif, et Burnley, on sait que c’est un club-ascenseur. En une saison, tu peux te retrouver en Premier League, et là, du jour au lendemain, tu passes dans une tout autre dimension. Je me suis dit pourquoi pas, j’attendais que ça se fasse", se souvient-il.

Moussa Sissako a dû changer ses plans

Mais Sissako n'a pas rejoint Manuel Benson, Samuel Bastien et les autres joueurs de Pro League amenés chez les Clarets par Kompany. "Les raisons, je ne peux pas te dire, je ne sais pas du tout ce qui s’est passé. Un jour, ils me veulent absolument, et trois-quatre jours après, je n’ai plus de nouvelles".





Burnley s'était pourtant montré concret : "Ils avaient fait une offre d’un million d’euros, que le Standard avait acceptée. Et quand il s’agissait de conclure avec moi, plus de nouvelles. Je ne sais pas ce qui s’est vraiment passé".