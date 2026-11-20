Nommé directeur technique de la RAAL à la surprise générale, Jacky Mathijssen s’est exprimé ce vendredi. L’ancien entraîneur à succès ne voulait plus d’un poste de T1, mais il a été séduit par le rôle que lui a proposé son ancien coéquipier Salvatore Curaba.

Soixante-trois ans et pas encore l’envie de s’arrêter pour Jacky Mathijssen, devenu le nouveau directeur technique de la RAAL pendant la trêve internationale. L’ancien entraîneur à succès et mentor des Diablotins a livré ses premières impressions au micro de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

"Prendre ma prépension ? Ça m’a certainement traversé l’esprit", a ironisé le Limbourgeois de naissance. "Je pensais simplement continuer à regarder un peu de football, entraîner une équipe de jeunes, mais sans plus", a avoué Jacky Mathijssen, interrogé ensuite sur les raisons de son changement d’avis.

"Mais alors est arrivé le coup de fil de Salvatore Curaba, avec qui j’ai joué. Après neuf années formidables, avec quatre promotions, ils connaissent ici pour la première fois un moment d’agitation. Il cherchait donc quelqu’un pour épauler l’équipe et aider le club à traverser cette période difficile. Je me suis dit : ‘Eh ben, c’est vraiment un défi que j’ai envie de relever.’"

Entraîneur ? Mathijssen ne le veut plus

Le communiqué de La Louvière mentionnant son nom a surpris. À tel point que les moins attentifs ont cru, pendant quelques minutes, que Jacky Mathijssen allait remplacer Edward Still sur le banc de l’équipe première.

"Non, non, je ne veux plus de ça. Mon dernier poste d’entraîneur en club remonte à presque dix ans (à l’AEL Larissa, en Grèce, en 2017, NDLR). Ce serait très difficile de reprendre le fil. La lutte quotidienne pour insuffler de l’énergie dans ce vestiaire, je ne tiendrais plus le coup. Et être le premier à arriver le matin, le dernier à partir le soir : je ne veux plus que ce soit aussi contraignant."





"Dommage", lui a alors répondu notre confrère du Nieuwsblad. "C’est très gentil, merci. J’ai déjà entendu ça de la bouche de beaucoup de gens. Même de ceux que j’agaçais autrefois. Quand tu n’es plus là, ils disent : ‘Avec toi, au moins, il se passait quelque chose !’", s’est amusé Jacky Mathijssen.