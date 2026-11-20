Alors que l'heure de la reprise a sonné, Beveren est toujours en pleine construction de son nouveau staff. Avant l'entraîneur principal, c'est l'identité de son futur adjoint qui a été confirmée.

Au début de la trêve, Beveren a tranché dans le vif en écartant l'entraîneur Tim Bakens et son adjoint Dennis te Braak. Les deux hommes paient les mauvais résultats de ces dernières semaines, conclues par une défaite 3-0 au Standard.

Le staff est donc en pleine reconstruction. Et à ce titre, le club a annoncé ce matin, à deux jours de la réception de La Gantoise, l'arrivée d'un nouvel entraîneur adjoint.

Il s'agit de Sascha Kotysch. Cet ancien défenseur (plus de 200 matchs de Pro League sous les couleurs de Saint-Trond et Louvain) a raccroché les crampons en 2021 et s'est reconverti comme entraîneur des U23 d'OHL.

Le vécu de Kotysch pour mieux guider le groupe

Sans club depuis cet été, il va pour la première fois intégrer le staff d'un noyau A. "Avec Sascha, nous nommons un entraîneur adjoint qui allie une solide connaissance tactique à une vision claire du football et à une éthique de travail exemplaire. Il connaît parfaitement le contexte du football belge et accorde une grande importance à la structure, à l'intensité et à des principes clairs", explique le directeur sportif Bob Peeters dans le communiqué officiel.

Reste désormais à trouver...l'entraîneur principal. "Nous avons délibérément choisi de nommer d'abord notre nouvel entraîneur adjoint, le temps de poursuivre la recherche d'un entraîneur principal. Nous souhaitons constituer un staff technique solide, aux profils complémentaires, tout en assurant la continuité de notre vision footballistique".





Beveren ne veut pas redescendre

Le nouveau venu sera en tout cas déjà d'une grande aide pour le staff : "Avec Sascha, nous accueillons une personne qui partage nos valeurs et qui saura les mettre en pratique sur le terrain d'entraînement. De plus, sa maîtrise de quatre langues – le néerlandais, le français, l'allemand et l'anglais – constitue un atout considérable pour la communication quotidienne avec notre groupe international de joueurs".

"Lors des entretiens, Sascha s'est distingué par sa personnalité, qui allie leadership, dynamisme, sens des responsabilités et esprit d'analyse. Il travaille avec rigueur, communique clairement et se fixe des objectifs ambitieux, tout comme il en impose à son entourage. Nous sommes convaincus qu'il sera un atout précieux pour notre staff et notre équipe", conclut-il.